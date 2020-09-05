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سفير كازاخستان فى القاهرة يشيد بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:50 م
سفير كازاخستان فى القاهرة يشيد بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية وزير الأوقاف خلال لقاء سفير كازاخستان
كتب على عبد الرحمن

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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، أرمان إساغالييف سفير كازاخستان بالقاهرة، وأهداه درع الوزارة وكتاب فقه النوازل ، تقديرًا لدوره فى دعم أعمال الجامعة والأعمال الدعوية المشتركة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، ان سفير كازاخستان بالقاهرة، أشاد بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازاخستان، مؤكدًا أنها الأولى فى الدراسات الدينية بكازاخستان، ويتوافد إليها الطلاب من أسيا وأفريقيا، كما أشاد بإصدارات الأوقاف ومؤلفات الوزير فى تجديد الخطاب الديني.

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كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان، حصلت على المركز الأول في مجال الشفافية ومحاربة الفساد كما سبق وأن حصلت على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية وعلى شهادة الجودة والاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .

وتابع جمعة :"لأول مرة في جمهورية كازاخستان  قام تحالف طلاب كازاخستان بترتيب الجامعات من خلال التقييم المباشر لطلاب التعليم قبل الجامعي وطلاب التعليم الجامعي والخريجين وطلاب الماجستير  والدكتوراه، وذلك في الفترة من (14) مايو إلى (20) يونيو (2020)، وقد حضر الاستطلاع طلاب وخريجي الجامعات في ( 14) منطقة و ( 3) مدن في البلاد".


الأوقاف

سفير كازخستان

كازخستان

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

اخبار الاوقاف

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