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ردم بركة مياه أسفل عقارين بعد تعدد شكاوى الأهالى بكوم أمبو.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 10:09 م
ردم بركة مياه أسفل عقارين بعد تعدد شكاوى الأهالى بكوم أمبو.. صور ردم بركة مياه أسفل عقارين بكوم أمبو
أسوان – صلاح المسن

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان بشفط وردم بركة المياه أسفل عقارين بعد تعدد شكاوى أهالى قرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو عن انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة أسفل عقارين نتيجة عدم وجود صرف صحى والاعتماد على الخزانات الأرضية والطرنشات وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

 

وفى سياق آخر، اشتكى أهالى قرية سلوا بحرى مركز كوم أمبو محافظة أسوان من غرق بعض المناطق فى القرية بمياه الصرف الصحى والمياه الجوفية والتى تسببت فى نشر الرائحة الكريهة والحشرات الضارة المحملة بالأمراض والميكروبات، فضلا عن المتاعب الصحية التى أصابت الأهالى بسبب الرائحة الكريهة، كما أن القرية بها صرف صحى ولكنه لم يكتمل دون معرفة الأسباب، موضحين بأنه تم التواصل عدة مرات مع شركة المياه والصرف التابعة للمحافظة لتسيير سيارات تعمل على شفط المياه ولكن لم يتم الاستجابة.

 

كما اشتكى أهالى منطقة السيل الجديد بجوار مستعمرة محطة محولات الكهرباء بالسيل بأسوان، من وجود بالوعة بدون غطاء منذ 3 أشهر بجوار حضانتين للأطفال، وكابل كهرباء مكشوف مربوط فى عمود الكهرباء فوق خط مياه مكسور، مناشدين المسئولين للتدخل قبل وقوع كارثة.

ردم بركة المياه أسفل عقارين بعد تعدد شكاوى ألاهالى بكوم أمبو (1)
 
ردم بركة المياه أسفل عقارين بعد تعدد شكاوى ألاهالى بكوم أمبو (3)

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