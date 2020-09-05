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رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لإكمال القانون والمضى بإجراء انتخابات مبكرة

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:33 م
رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لإكمال القانون والمضى بإجراء انتخابات مبكرة البرلمان العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الجميع إلى تحمل المسؤولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.
 
وطالب الحلبوسي - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) - قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.
 
وكان قد قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسى "إن ما سمّاها "ماكينات الشر والفتنة" عملت على "مضاعفة حالة الإحباط واليأس من خلال الخطابات تشعل التوتر وتفتح أبواب لسيناريوهات غامضة ومرعبة"، معتبراً أن من أعداء الشعب والقانون يخططون لضوضاء مفتعلة.
 
وقال الحلبوسي- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- "إن مسيرة الإصلاح تعطلت مرة بعد مرة رغم جهود الخيرين والشرفاء في هذا البلد، من خلال إعاقات متكررة ومتنوعة، ورغم مطالبات الشعب المشروعة بالتغيير والإصلاح من خلال انتخابات مبكرة وبرنامج حكومي يلبي مطالب المواطن، من فرص عمل وخدمات أساسية تضمن عيشاً كريماً له"، مضيفا "وقد أخذنا ‏على عاتقنا المضي في هذا الطريق رغم كل الصعوبات والتحديات، من خلال جملة إجراءات هي من صميم واجبنا البرلماني، وفي مقدمتها التشريعات الجوهرية والرقابة الحازمة والتحرك السياسي مع الشركاء للتفاهم على خارطة طريق جادة وفاعلة تخرج البلد من دائرة الاختناق إلى فضاء من التقدم والتطور والإصلاح الحقيقي".

 


مجلس النواب العراقي

العراق

انتخابات مبكرة

انتخابات البرلمان

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