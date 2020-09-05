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رئيس لجنة مكافحة كورونا: الوصول لصفر إصابات مستحيل.. ونسعى لصفر وفيات

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:57 م
رئيس لجنة مكافحة كورونا: الوصول لصفر إصابات مستحيل.. ونسعى لصفر وفيات الدكتور حسام حسني
ماجد تمراز

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أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن هناك شهادة من العالم كله أن مصر لديها القدرة على تنظيم بطولة كبيرة وفي تحافظ على صحة كل الحاضرين، وكل دولة من الدول التي ستشارك في مونديال اليد لديها ثقة كاملة في قدرة مصر وقوتها ونجاح مصر في السيطرة على الفيروس، ولديها القدرة على المحافظة على أي ضيف يأتي لمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "أظن أن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء للمصريين، أن الدولة لديها فكرة استباقي وتوافر لكل الأدوية، والدولة المصرية هي الدولة التي تنتج كل أدوية بروتوكول فيروس كورونا داخل جمهورية مصر العربية، وكل الأدوية متوفرة، ولو حدث نقص في بعض الأدوية في بداية الجائحة، هو أمر حدث في العالم كله، ولو حدث زيادة في الأعداد، إحنا جاهزين جدا، والوصول لصفر إصابات هو أمر مستحيل، وهدفنا الوصول لصفر وفيات".

وقال: "مستعدون بشكل كبير لأي زيادة في الأعداد، ورغم نقص أعداد المصابين بكورونا، وزارة الصحة فاتحة كل مستشفيات العزل كإجراء احترازي تحسبا لحدوث موجة أخرى أو زيادة الأعداد، وبوجه كلامي للمواطنين، لو تمكنا من السيطرة على الفيروس، فإحنا لسه منتصرناش، وأتمنى تلتزموا بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "أي لقاح هيثبت فعاليته وأمانه هيبقى موجود بين أيادي المصريين، أيا كان جنسيته إيه وأي دولة اللي عاملاه، تواصلنا مع جامعة اكسفورد والصين وروسيا، واللي هيثبت فعاليته وأمانه هيكون معانا".


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