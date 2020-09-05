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خرائط أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الاثنين.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:50 م
خرائط أماكن سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الاثنين.. صور سقوط أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أعلنت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الامطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2020 
 
وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار إلى ما يلى 
 
اليوم 5 سبتمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والبحر الأحمر. 
 
يوم 6 سبتمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من صعيد مصر والوادى الجديد.
 
يوم 7 سبتمبر :
من المتوقع عدم سقوط أمطار.
 
و  هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم  السبت، يشهد  ارتفاع فى الدرجات ، حيث يسود طقس حار  رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ،  فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية ، بينما تشهد السواحل الشرقية طقس مائل للحراره ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 83 % .
 
كما يشهد شمال الصعيد  وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تكون خفيفة إلى متوسطة  بجنوب الصعيد  .
 
 
 
 
 
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الامطار

خرائط الأمطار

مركز التنبؤ

التنبؤ بالفيضان

مركز التنبؤ بالفيضان

سقوط أمطار

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