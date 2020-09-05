اليوم السابع
Ads
السبت، 05 سبتمبر 2020 08:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

خبير عسكرى لبنانى يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية تابعة لداعش فى بيروت

السبت، 05 سبتمبر 2020 08:18 م
خبير عسكرى لبنانى يكشف تفاصيل ضبط خلية إرهابية تابعة لداعش فى بيروت داعش - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال خالد حمادة، الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية، إن إعلان الجيش اللبنانى، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية، جاء بعد أسبوعين لقيام سيارة تابعة للتنظيم الإرهابى بقتل عدد من المواطنين اللبنانيين وأحدثت حالة من الفوضى بلبنان.

وأضاف الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه العناصر الإرهابية قادمة من سوريا، حيث تستغل الأوضاع التي تشهدها سوريا، لتنتقل إلى لبنان وتنفذ عمليات إرهابية ضد المواطنين اللبنانيين لنشر حالة من البلبلة بالبلاد.

وأوضح الخبير المتخصص في الشئون العسكرية اللبنانية أن الجيش اللبناني قام برصد هذه المجموعة الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، حتى تم القبض على المسئولين عن هذه العملية الإرهابية.

وفى وقت سابق أعلن الجيش اللبنانى، صباح اليوم السبت، القبض على خلية إرهابية كانت بصدد تنفيذ هجمات إرهابية، وذكر الجيش اللبنانى عبر حسابه على تويتر اليوم: "تمكنت مديرية المخابرات فى الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابى كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية فى الداخل اللبنانى، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابى خالد التلاوى الذى استخدمت سيارته من قبل منفذى جريمة كفتون التى وقعت بتاريخ 21 /8 /2020".


لبنان

الجيش اللبناني

الإرهاب

ازمه لبنان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لبنان يسجل 4 وفيات و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 07:22 م

لبنان يواجه مجموعات داعش ويواصل التحقيق فى واقعة انفجار مرفأ بيروت.. الجيش اللبنانى يكشف مصير أطنان جديدة من نيترات الأمونيوم.. ويضبط خلية إرهابية تحضر لتنفيذ أعمال عنف.. ومصطفى أديب يدعو الشعب للاتحاد والبناء

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 م

الطفل الفلسطينى زين أبو دقة يهدى أغنية "شوارع بيروت" لشعب لبنان.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:51 م

الإعلامى جورج قرداحى لـ"اليوم السابع": لم أتنازل عن آرائى مهما كلفنى الأمر.. أرفض منصب وزير إعلام لبنان فى هذه الظروف.. "حافظ ولا فاهم" أظهر قوة التعليم بمصر وهو فكرة "سينرجى".. وأميل لتقديم البرامج الاجتماعية

السبت، 05 سبتمبر 2020 03:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

لاعب مصرى فى إيطاليا ينشر فيديو لزوجته تردد الشهادة بعد إسلامها.. فيديو

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف يفتتح 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية الجمعة المقبلة

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

سيدة تلتهم العضو الذكرى لزوجها بعد رفضه قتل فأر بحجرة النوم فى زامبيا

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

"بائع الفريسكا" يزين منتدى شباب العالم بدعوة من الرئيس.. كاريكاتير

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

السعودية تعلن ترميم منزل ضابط المخابرات البريطانى "لورانس العرب" لجذب السياح

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

تفاصيل فصل 3 عاملين بالبريد أضربوا عن العمل 2014.. الحيثيات: الإضراب محظور فى الوظيفة العامة.. والمفصولون حرضوا زملاءهم بإغلاق المكاتب البريدية على مستوى الجمهورية.. وعدم تحصيل المبالغ المالية المستحقة للدولة

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

حكاية صبر نهايتها نجاح.. محمد تحدى الشلل الدماغى وحصل على 93% بالثانوية العامة.. يكتب الشعر ويحب كرة القدم ويحلم بلقاء شيكابالا.. ووالدته تروى تفاصيل رحلة الإنجاز من رفض المدارس قبوله للتفوق فى الدراسة (فيديو)

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

الإعدام شنقا لطالب ثانوى قتل مواطنا لسرقة 200 جنيه فى السلام

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

بلومبيرج تكشف بيع شركات الطيران "بيجامات" وسودانى لتعويض خسائر كورونا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

شركة مياه القاهرة تعدل مواعيد قطع الخدمة عن 10 مناطق بالمحافظة غدا

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى القاهرة غدا لمدة 17 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة