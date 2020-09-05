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حكاية صاحب ورشة خراطة بدمياط يصنع عربات مخصصة للكلاب والقطط المشلولة.. صور

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:29 ص
حكاية صاحب ورشة خراطة بدمياط يصنع عربات مخصصة للكلاب والقطط المشلولة.. صور صاحب ورشة خراطة بدمياط
دمياط - عبده عبدالبارى

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"الراحمون يرحمهم الرحمن" تتطابق هذه الجملة قولا وفعلا، على ما قام به طارق عبد العزيز كيوان، صاحب ورشة لخراطة وتشكيل المعادن بدمياط، بصناعة عربات مخصصة للكلاب والقطط مبتورة السيقان، وذلك بعد عام واحد من قيامه بتركيب طرف صناعى لكلب مبتور الساق.

وقال كيوان، لـ"اليوم السابع"، إن العام الماضي قام بعمل طرف صناعى لكلب، وتلقى بعدها العديد من الطلبات لعمل أطراف صناعية لكلاب وقطط وخيول مبتورة الأرجل.

وتابع فكرت فى صناعة عربة لمساعدة تلك الحيوانات على السير وقضاء حياتها اليومية بشكل طبيعى، كما فكرت فى صناعة طرف صناعى للكلب، مشيرا إلى أن العربة التى قمت بصناعتها مصنوعة من مواسير المياه المصنوعة من مادة البلاستيك لكى تكون خفيفه وسهلة الاستخدام وأقوم بتركيب عجلات وشريط يستخدم كحزام لربط الكلب أو القطة بالعجلة كى تساعدها على السير.

وأضاف كيوان، أنه يقوم بتصنيع تلك العربات كمساهمة منه ابتغاء مرضاة الله ولا يتلقى أى مقابل من وراء صناعة تلك العربة التى  تتكلف من 80 إلى 100 جنيه، مشيرا إلى أنه قام بتصنيع حوالى 150 عربة لأشخاص من محافظات القاهرة والإسكندرية والصعيد.

ووصلت شهرة تلك العربة إلى الدول العربية وبالفعل أرسلت عربات للجزائر وتونس والمغرب  بدون أى مقابل.

وأكد كيوان أن لديه طلبات لتسليم 1500 عربة لخدمة الكلاب والقطط مبتورة السيقان أو المشلولة، مؤكدا أن ما قام به يعتبر شىء قليل جدا وهو على استعداد لتقديم الخدمة لأى مخلوق يحمل روحاً سواء كان إنساناً أو حيواناً.

ودعى كيوان رجال العمل المجتمعى بالمساهمة فى تلك المبادرة، مؤكدا انه لا يحصل على أى مقابل مادى من وراء هذا الموضوع.

صاحب ورشة خراطة بدمياط (1)
 
صاحب ورشة خراطة بدمياط (2)
 
صاحب ورشة خراطة بدمياط (3)
 
صاحب ورشة خراطة بدمياط (4)

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