حبس عاطل متهم بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال فى التسول بمصر القديمة

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال في أعمال التسول، وطالبت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض الأطفال على الطب الشرعي للكشف عليهم وبيان ما إذا كان أحدهم قد تعرض لأذى أو إجراء أي عمليات جراحية أو غيرها من انتهاكات، وإيداع الأطفال داخل دور رعاية لكونهم أحداث.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم على علاقة ببعض الأطباء ويقوم باستدراج الأطفال المتسولين من الشارع بحجة أن يعطيهم فرص عمل ثم يقوم بعرض البعض منهم على الأطباء بغرض أخذ أعضائهم والبعض الآخر يعمل في التسول لحسابه، وتبين أن المتهم استدرج خمسة أطفال هم، ثلاث بنات وولدين، من إحدى الحدائق العامة بالمنيل، وذهب بهم إلى مكان يخصه، واتفق معهم على العمل في الشارع لحسابه، وكان ينوى عرضهم على أحد الأطباء لاستغلالهم، وتم اكتشاف أمره قبل ذلك، وألقي القبض على المتهم، الذي أقر بارتكابه الواقعة، وجار تحديد باقي المتهمين.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة تفيد باحتجاز أحد الأشخاص لمجموعة من الأطفال لديه، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم وبصحبته الأطفال، وحرر محضر رسمى بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بما تقدم.

ويرصد "اليوم السابع" عقوبات الاتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 سنة 2010. نص المادة الـخامسة من القانون على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

فيما نصت المادة السادسة على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية: