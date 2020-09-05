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حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب لهو الأطفال فى أطفيح

السبت، 05 سبتمبر 2020 01:36 م
حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب لهو الأطفال فى أطفيح حبس - أرشيفية
كتب ـ أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل ابن شقيقته وإصابتها هى وابنها الثاني، فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال فى أطفيح 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتجرى مباحث الجيزة تحريات، فى واقعة مقتل شاب على يد خاله بأطفيح، خلال مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق

تلقى مركز شرطة أطفيح، بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن المجنى عليه نشبت بينه وبين خاله المتهم، مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وخلال المشاجرة أشهر الخال المتهم سلاحا أبيض، وطعن ابن شقيقته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار الحوادث

لهو الاطفال

اطفيح

جريمة قتل

جرائم القتل

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