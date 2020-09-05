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تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:27 م
تهرب من ضرائب بقيمة 11 مليار جنيه.. قصة سقوط رجل الأعمال صلاح دياب.. فيديو صلاح دياب
كتب عبده زكي

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يبرز فيديو قصة "الفاسد صلاح دياب" الذي تم القبض عليه مؤخراً لتهربه من 11 مليار جنيه ضرائب، وصدور قرار بحبسه 15 يوما، على خلفية استيلائه على أراضي الدولة، حيث لا تعتبر هذه القضية هي الأولى وإنما يوجد عدة قضايا.

 

وأثارت واقعة القبض على صلاح دياب وحبسه من قبل جهات التحقيق 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم الاستيلاء على أراض ملك الدولة وبناء مصانع عليها بدون ترخيص، فضلا عن اتهامه فى عدة قضايا خاصة بالضرائب وعدم سداد مستحقات الدولة.

فمن هو صلاح دياب:

اسمه صلاح الدين أحمد توفيق دياب، رجل أعمال مصرى

 

مؤسس صحيفة المصرى اليوم

 

رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو

 

أحد أكبر الشركاء التجاريين مع إسرائيل في مصر خاصة فى قطاع الزراعة حيث يستورد منها أدوات الرى والبذوروتقاوى بعض الفاكهة

 

عائلته تسيطر على 70% من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر حيث تسيطر على 43 توكيلا لشركة أمريكية أهمها توكيلات "هالٌبرتون للبترول" المملوكة لنائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشينى وصاحبة الفضائح والعمولات المالية في في توريد البترول للجيش الأمريكي

 

الموقف القانونى الحالى لـ صلاح دياب:

يواجه عدة تهم في عدد من قضايا الضرائب العامة والقيمة المضافة وتهربه من دفع المبالغ المستحقة عليه للدولة والتي بلغت خلال عدة سنوات 11 مليار و135 مليون جنيه.

 

واستغرق التحقيق مع صلاح دياب نحو 5 ساعات مثل فيها أمام جهات التحقيق وقدم فريق الدفاع المرافق له ما لديهم من دفوع.

 

يواجه رجل الأعمال مخالفات عديدة وجهتها له جهات التحقيق تتنوع ما بين:

 

الاستيلاء على أراضى الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أراضى شركة نيو جيزة"

 

أطعمة فاسدة ضبطتها شرطة التموين سابقا في سلسة شركة الحلويات التي يمتلكها حيث كشفت مباحث التموين تورطه في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مهربة في سلسة المحلات الموجودة بالقاهرة الكبرى" القاهرة – الجيزة – القليوبية".

 

صحيفة سوابق صلاح دياب:

 

يمتلك رجل الأعمال المحبوس احتياطيا صحيفة سوابق ضخمة تشير إلى تورطه فى العديد من القضايا بداية من 2011 وحتى اليوم نرصد منها ما يلى:

 

1. القبض عليه وزوجته فى 7 نوفمبر 2015 لاتهامهما وآخرين بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض "مدينة نيو جيزة" بطرق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى في نطاق مدينة 6 أكتوبر، حيث اشتريا الأرض بأقل من قيمتها واستغلاها في إنشاء مشروع سكنى ما اعتبرته النيابة تربح عير مشوع وإضرار المال العام.

 

2. القبض عليه في 9 نوفمبر 2015 من فيلته بمنطقة منيل شيحة بالجيزة لحيازته بندقيتين آليتين وطلقات تستخدم بواسطتهما وأمرت نيابة الجيزة وقتها بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.

 

3. في 17 فبراير 2016 عاقبته محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ في اتهامه بسب وإزعاج رئيس نادى الزمالك.

 

4. فى 11 مايو 2016 استرت سطات مطار القاهرة من شركة أواسيس الترفيهية المملوكة له 24 ألف متر مربع قيمتها بلغت حينها 800 مليون جنيه، وهى الأراضى التي ضمتها الشركة لموقعها المجاور بمنطقة شيراتون في 2011 دون سداد قيمتها للمطار مستغلا تدهور الأوضاع في البلاد بعد أحداث 2011.

 

5. في 20 أكتوبر 2016 اتهمه رواد التواصل الاجتماعى باحتكار السكر من خلال تخزين 700 ألف طن.

 

6. في 19 مارس 2017 تبين توسطه لتعيين مسجل خطر من أقاربه كفرد أمن في شركة بترول وكشفت الأجهزة الرقابية هذه الواقعة.

 

7. في 25 مايو 2017 أزالت الأجهزة المعنية تعديات على نهر النيل حيث أقام مرسى على النهر بالمخالفة للقانون.

 

8. في 18 أغسطس 2017 كشفت مباحث التموين تورطه في 29 قضية أغذية فاسدة وأخرى مجهولة المصدر "مهربة"، في سلسة محلات لابور و"أون ذا رن" المملوكتين له في الجيزة والقاهرة والقليوبية.


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