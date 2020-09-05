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تعرف على الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان مجانًا

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:22 م
تعرف على الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان مجانًا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية  وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن الخدمات المقدمة لمرضى الإدمان في نقاط محددة

عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 80336 مريضا.

تقديم الخدمات العلاجية من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ 14محافظة 

تنوعت  الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة

يتم تقديم العلاج  مجانا وفي سرية تامة

بلغت نسبة  الذكور من هذه الخدمات 91.83% بينما بلغت نسبة الإناث 8.17% وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.

محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى  طبقًا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن بنسبه 32.76%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17.53% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكانى للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج.

 

 


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