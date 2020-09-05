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تحرير 12 محضر وتشميع مخزن بنك لإدارته بدون ترخيص والتحفظ علي محتوياته بالمنيا

السبت، 05 سبتمبر 2020 12:21 م
تحرير 12 محضر وتشميع مخزن بنك لإدارته بدون ترخيص والتحفظ علي محتوياته بالمنيا المضبوطات
المنيا-حسن عبد الغفار

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح رئيس المركز والمدينة حملة مكبرة لضبط الأسواق والأسعار والمرور علي الأسواق العامة والمحلات التجارية والمخابز لمراقبة الأسعار وضبط المخالفين وتحرير مايلزم من محاضر لأي نشاط مخالف للقواعد والقوانين المنظمة حفاظا علي صحة المواطنين وبالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والبيئة والتموين والصحة والطب البطري.

 قال الدكتور أحمد رشاد مدير التفتيش الإداري بمجلس مدينة المنيا أن حملة الرقابة على الأسواق المشكلة بالقرار 281 برئاسة رئيس المدينة أسفرت هذا الأسبوع عن تحرير عدد 12 محضر مخالفة متنوع عبارة عن 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم وجود سجل بيئي ز3محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص.

كما تم تشميع مخزن مؤجر لبيع أسمدة زراعية ومخصبات بشونه احد البنوك  بمعرفة شرطة البيئة وذلك  لعدم وجود ترخيص وتم التحفظ على جميع محتوياته والتى منها عدد 1560 شيكارة فوسفات زنة 20 كيلو للشيكارة و504 شيكارة كبريت مغذي وعدد 440 شيكارة علف وتسمين دواجن.

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