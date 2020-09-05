انقطاع التيار الكهربائى عن قريتين بالمنيا لإجراء الصيانة.. اليوم

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلنت هندسة كهرباء سمالوط شمال محافظة المنيا عن إجراء أعمال الصيانة على الخطوط فى بعض المناطق وذلك سوف يتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى السبت والأحد.

وتقوم شركة الكهرباء بقطع التيار الكهربائى اليوم السبت فى قريتى ابوسيدهم والشراينة بمركز سمالوط شمال المحافظة، بينما يتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الطيبة وخط الصحراوى الشرقى وذلك بعد غد الأحد وتقوم شركة الكهرباء بأعمال الصيانة لخطوط الكهرباء بمختلف المراكز .

ومن ناحية أخرى تقوم الوحدات المحلية بمراكز المحافظة المختلفة بتغيير اللمبات وأعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء بمختلف القرى كما شدد رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة وإيجاد الحلول لها فورا ومتابعة أعمال التنفيذ وإعداد تقرير بما تم أمن إجراءات .