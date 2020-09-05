انطلاق محاضرة البرمجة المجانية الثانية لأبناء المهندسين بالإسكندرية

تنطلق اليوم ثانى المحاضرات المجانية للأطفال التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، وذلك لأبناء المهندسين لتعليم البرمجة ورفع ثقافة الأطفال وقدراتهم الذهنية والعملية، وذلك من خلال سلسلة محاضرات "أون لاين"، وذلك اليوم السبت فى الساعة السادسة مساء، وتبث من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.
وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها، أن تواصل اللجنة الاجتماعية فى بث المحاضرات مرتين إسبوعيا فى مواعيد السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء، وتأتى المحاضرات بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox عن طريق الإنترنت، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه.
ويتكون الكورس من 4 محاضرات تحتوي علي تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، ( moments- actions – Programming blocks )، تعريف الطفل علي ( items – BACK ground sounds ) مع البدء بعمل مشروع ،تكملة المشروع ثم إختيار أفضل ثلاثة لعبات وأكتر طفل يأخذ أعلي LIKE يكون الفائز .
وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، قد أعلنت عن تنظيم يوم طبى مجانى للكشف على المهندسين داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا يوم الخميس 10 سبتمبر من 5 إلى 8 مساء.
وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن الفعالية تشمل الكشف فى تخصصات عيادة البطن، عيادة عظام، قياس ضغط الدم، قياس معدل السكر بالدم، قياس نسبة الأكسجين بالدم ، قياس معدل ضربات القلب.
وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن نقابة المهندسين حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة لاعضائها والكشف المجانى للاطمئنان على صحة المهندسين ، وأضاف أن يشمل اليوم الكشف المجانى على المهندسين وسط إجراءات وقائية واحترازية لمنع التزاحم والالتزام بالتباعد الاجتماعى خلال الكشف.
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