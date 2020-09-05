انطلاق محاضرة البرمجة المجانية الثانية لأبناء المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية ـ جاكلين منير

تنطلق اليوم ثانى المحاضرات المجانية للأطفال التى تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، واللجنة الاجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، وذلك لأبناء المهندسين لتعليم البرمجة ورفع ثقافة الأطفال وقدراتهم الذهنية والعملية، وذلك من خلال سلسلة محاضرات "أون لاين"، وذلك اليوم السبت فى الساعة السادسة مساء، وتبث من خلال الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين بالإسكندرية.

وأشارت نقابة المهندسين بالإسكندرية فى بيان لها، أن تواصل اللجنة الاجتماعية فى بث المحاضرات مرتين إسبوعيا فى مواعيد السبت والثلاثاء من كل أسبوع فى الساعة السادسة مساء، وتأتى المحاضرات بالتعاون مع النادي العلمي المصري (ESC) لتقديم كورس مجاني للأطفال باسم PICToblox عن طريق الإنترنت، وتتضمن المحاضرات تعليم الطفل البرمجة بطريقة سهلة وبسيطة وشيقة وعن طريقة يستطيع الطفل تصميم وبرمجة لعبة بنفسه.

ويتكون الكورس من 4 محاضرات تحتوي علي تعريف الطفل البرمجة وكيفية تحميل البرنامج المستخدم وتعريف واجهة البرنامج، ( moments- actions – Programming blocks )، تعريف الطفل علي ( items – BACK ground sounds ) مع البدء بعمل مشروع ،تكملة المشروع ثم إختيار أفضل ثلاثة لعبات وأكتر طفل يأخذ أعلي LIKE يكون الفائز .