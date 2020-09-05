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القليوبية تواصل إزالة تعديات المبانى المخالفة للاشتراطات البنائية بـ3 مدن

السبت، 05 سبتمبر 2020 05:26 م
القليوبية تواصل إزالة تعديات المبانى المخالفة للاشتراطات البنائية بـ3 مدن محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدة حملات مكبرة لإزالة المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة لقيود الارتفاع والاشتراطات البنائية وبدون ترخيص بحى غرب شبرا الخيمة وقليوب وبنها، حيث شهد إزالة عقار مخالف بدون ترخيص على مساحة 150 متر بشارع نبيل السباك المتفرع من شارع أحمد عرابى بمنطقة أم بيومى بحى غرب شبرا الخيمة، كما شهد إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمنطقة بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب على مساحة 10 آلاف متر مربع.

كما شهد المحافظ، أعمال استكمال إزالة 6 طوابق مخالفة بأحد لعقارات بمدينة بنها بمنطقة الفيلات، وكان صاحب العقار قد حصل على ترخيص ببناء أرضى و5 أدوار، وقام بزيادة 6 أدوار إضافية بالمخالفة للترخيص الصادر، ولم يستجب لكل إنذرات الإزالة أو يتقدم للتصالح.

وجاءت الإزالة بحضور كل من اللواء هشام خشبة السكرتير العام، واللواء مجدى العنانى رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، ومجدى نجاح رئيس مدينة قليوب، ومن القيادات الأمنية اللواء عماد عبد العزيز نائب مدير الأمن، واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية أملاك الدولة والعمل على استعادة حق الشعب، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والمتتالية وتطبيق القانون على الجميع مؤكداً استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ، أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها والحالات التى لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التى تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أى إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.

وأكد محافظ القليوبية، أنه لم يتبق سوى 25 يوما فقط على المهلة التى حددتها الدولة للتصالح على مخالفات البناء، داعيًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الـ٢٥% المقررة جدية تصالح قبل انتهاء المدة القانونية المحددة، مؤكدًا استمرار حملات إزالة المبانى المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتوازى مع تنفيذ قانون التصالح.

وأضاف محافظ القليوبية، أن 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح فى هذا الموعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته على الفور.


اخبار القليوبية

حملات إزالة

إزالة مخالفات البناء

ابراج مخالفة

بنها

شبرا الخيمة

قليوب

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