وأكدت الخلية العراقية استمرار القوات الأمنية في تنفيذ مهامها وفرض الأمن في جميع المناطق لحماية المواطنين ومكافحة أي تهديد لسلطة القانون في البلاد.
ويأتي هذا عقب ساعات من إعلان جهاز الأمن الوطني العراقي عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين شاركوا في سبي الإيزيديات في محافظة نينوى.
وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش والجماعات الإرهابية في البلاد تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم الإرهابي، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.