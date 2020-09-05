بغداد أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملية أمنية في منطقة حسينية المعامل الواقعة شرقي العاصمة بغداد، وأفادت الخلية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية ـ بانتهاء العملية الأمنية التي انطلقت فجر اليوم في منطقة حسينية المعامل والتي أسفرت عن القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة وعجلات غير قانونية، مشيرا إلى أن القوات الامنية تمكنت أيضا من ضبط رشاشات و121 بندقية و17 مسدسا و 70 مخزن بندقية، فضلا عن 11 هاتفا يستخدم لتفجير العبوات الناسفة عن بعد.