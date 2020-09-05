وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس (الجمعة) تسجيل 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق أن حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في العراق ارتفعت بشكل كبير ومقلق، ما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريبا.
 