بغداد (أ ش أ)

أعلنت دائرة صحة محافظة (الديوانية) العراقية، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأفادت صحة الديوانية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم السبت - بأن المحافظة سجلت اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، وذلك عقب تسجيل 270 إصابة جديدة بهذا الوباء المستجد، مشيرة إلى أن حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغت اليوم 72 حالة.