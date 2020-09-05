السيطرة على حريق نشب بسيارة ميكروباص بجوار ميدان المحطة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب بسيارة ميكروباص بالقرب من ميدان محط الزقازيق دائرة قسم أول الزقازيق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة ميكروباص بالقرب من ميدان محطة الزقازيق، طريق كفر أبو حسين .

ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد محمد العادلى، رئيس الحماية المدنية بالشرقية، بسيارة إطفاء وتم السيطرة عليه، وجار انتداب الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لبيان سببب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.