الدفاع الروسية تنصح المواطنين الروس بالسياحة داخل بلادهم

كتب محمد جمال

نصح وزير الدفاع الروسى ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية السياح الروس بزيارة شبه جزيرة كامتشاتكا في الخريف حيث يمكنهم الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة، كما نصح بأن يزوروا وقت الشتاء شمال شبه جزيرة تايمير حيث يمكن امتطاء مركبة ثلجية وقطع مسافات طويلة بها فى واد مغطى بالثلج.

أما الذين يفضلون التزحلق الجبلى على الثلج فيمكنهم في موسم الشتاء زيارة جبال ساياني حيث يوجد أطول مسار في روسيا للتزحلق على الثلج في الجبال، وقال بحسب "روسيا اليوم" إن عشاق التزحلق على الثلج يمكن أن يزوروا كذلك محمية "زيغالغا" القومية حيث لا يذوب الثلج طيلة 9 أشهر.

ونصح شويجو أن يزور السياح في موسم الصيف جزر شانتاري لمشاهدة الحيتان.

أما موسم الربيع فيصلح ، حسب شويجو، لزيارة نهري ينيسي ولينا في شرق سيبيريا واللذين ينهضان من النوم الشتوي ويبدآن التحرر من الجليد ويتبخر الماء من سطحهما، ما يشكل منظرا جميلا لا ينسى. وقال:" لدينا أنهر تنفجر في يوم واحد وتطلق ضجيجا عجيبا نتيجة اصطدام قطع الجليد ببعضها.

وقال:" كما يمكن أن يركب السائح في الصيف قاربا ويسير به في مجرى نهر سيبيريا بتأثير تياره في اتجاه الشمال".