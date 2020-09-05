اليوم السابع
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السبت، 05 سبتمبر 2020 06:45 ص
خالد صلاح
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الحكومة الموريتانية تتوقع انخفاض النمو بنسبة 3.2% بسبب كورونا

السبت، 05 سبتمبر 2020 06:00 ص
الحكومة الموريتانية تتوقع انخفاض النمو بنسبة 3.2% بسبب كورونا محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتانى
أ ش أ

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توقع رئيس الوزراء الموريتانى المهندس محمد ولد بلال، أن ينخفض نمو الناتج الداخلى الخام فى بلاده هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد بنسبة 3.2% بدلا من أن يرتفع بنسبة 6.3%.

 

وتوقع ولد بلال - خلال عرضه لبرنامج حكومته على البرلمان، ارتفاع التضخم بنسبة 3ر9 بالمائة وانخفاض رصيد الموازنة من 0.3% إلى 5% من الناتج الداخلى الخام، وذلك نتيجة لارتفاع النفقات لتمويل إجراءات التصدى الصحى والاقتصادى والاجتماعى للأزمة الصحية من جهة، ولانخفاض الإيرادات جراء تباطؤ النشاطات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية التى أملتها من جهة أخرى.

 

وتحدث عن خطة استثمارية هى الأكبر فى تاريخ البلاد، من حيث مواردها ومن حيث شمولها، حيث أنها ستخصص أزيد من 240 مليار أوقية موريتانية على فترة 30 شهرًا.

 


الحكومة الموريتانية

موريتانيا

انخفاض النمو

كورونا

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