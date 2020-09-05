اليوم السابع
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البيئة تفحص عادم 294 سيارة وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

السبت، 05 سبتمبر 2020 11:23 ص
البيئة تفحص عادم 294 سيارة وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فحص عادم السيارات
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة البيئة عن قيام الأفرع الإقليمية لمنظومة التصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظات القاهرة الكبرى، الشرقية ، البحيرة، الدقهلية ، الغربية بتنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والإدارات العامة للمرور  تم خلالها فحص عادم 294 سيارة تبين مطابقة 255 منها ومخالفة عدد 39سيارات للحدود المسموحة فى قانون البيئة وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

 كما شنت الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس عدد من الحملات التفتيشية على عدد من الصناعات الصغيرة للتأكد من التزامها بتطبيق قرارات للمحافظين  بشأن  بتنظيم عمل بعض الأنشطة الملوثة للبيئة وتوقف بعضها عن العمل خلال هذه الفترة  حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور علي عدد 22 مكمورة بالشرقية والقليوبية ، و عدد 39 فاخورة بالشرقية والدقهلية والبحيرة والقاهرة الكبرى بالإضافة إلى التفتيش على عدد 17 مسبك بالقاهرة الكبرى والدقهلية وقد تبين توقف جميع المنشآت التى تم المرور عليها عن العمل وتم التنبيه بالاستمرار بوقف التشغيل التزاما بالقرار.

 

 كما قامت الأفرع الاقليمية أمس بتنفيذ حملات مرورية على عدد من المقالب العشوائية والمحطات الوسيطة بالدقهلية والقاهرة الكبرى والشرقية، حيث تبين استقرار عدد كبير منها وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير المستقر منها، كما تمكن فرع القاهرة الكبرى من إخماد عدد من الحرائق بأماكن كلاً من البساتين ومصر القديمة والعكرشة وبنها وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص الوزارة الدائم قبل وأثناء موسم تجميع قش الأرز على ممارسة دورها التوعوى تجاه المزارعين بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية لتعريفهم بأخطار حرق قش الأرز وفوائد استغلاله اقتصاديا من خلال تدويره واستخدامه كأسمدة وأعلاف غير تقليدية ، مشيرة إلى قيام الأفرع الإقليمية لمحافظات المنظومة أمس بتنفيذ عدد 18 حملة توعية بعدد من المراكز والوحدات بالقرى المختلفة وستستمر وزارة البيئة فى تنفيذ تلك الحملات إيماناً منها فى جدوى تلك الحملات التى تم تنفيذها على مدار الاعوام السابقة والتى حققت نتائج متميزة تمثلت فى الانخفاض الكبير فى نسب حرق المزارعين لقش الأرز .


وزارة البيئة

تلوث الهواء

في الارز

السحابة السوداء

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