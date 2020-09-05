اليوم السابع
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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار خط أنابيب غاز قرب مسجد ببنجلاديش لـ17 مصليا

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:17 م
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار خط أنابيب غاز قرب مسجد ببنجلاديش لـ17 مصليا شرطة بنجلاديش - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون اليوم السبت، إن خط أنابيب غاز انفجر بالقرب من مسجد في بنجلاديش مما أدى إلى مقتل 17 مصليا وإصابة العشرات بينما كانوا على وشك الانتهاء من الصلاة.

وقع الانفجار، الذي يشتبه مسؤولو الإطفاء أنه نتج عن تسرب في خط الأنابيب، مساء أمس الجمعة قرب مسجد في منطقة نارايانجانج خارج العاصمة داكا.

ونُقل ما لا يقل عن 37 شخصا إلى مستشفى متخصص في علاج الحروق وجراحات التجميل في داكا، معظمهم مصاب بحروق بالغة.

وقال سامانتا لال سن منسق وحدة الحروق إن 17 شخصا، أحدهم طفل، توفوا بعد إصابتهم بحروق، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى محمد راتان "رأيت دخانا يتصاعد من المسجد بعد انفجار مفاجئ له دوي ضخم وكان الناس يصرخون. هرع بعضهم إلى الشارع حيث كانوا يحاولون إخماد النيران المشتعلة في أجسامهم".

وذكر مسؤولون في خدمة الإطفاء أن الغاز الذي تجمع بعد تسرب من خط أنابيب غاز يمر أسفل المسجد قد يكون أدى لحدوث الانفجار على الأرجح.

وقال مسؤول كبير في خدمة الإطفاء "نشتبه بشكل أساسي أن يكون الغاز تسرب من خط الأنابيب ثم تجمع في الداخل نظرا لأن النوافذ كانت مغلقة. قد يكون الانفجار نتج عن شرارة عندما تم تشغيل أجهزة التكييف".

وبدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث.


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