اليوم السابع
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إزالة 733 حالة تعدى على 27 فدان أراضى زراعية خلال 6 أشهر بالشرقية

السبت، 05 سبتمبر 2020 02:11 م
إزالة 733 حالة تعدى على 27 فدان أراضى زراعية خلال 6 أشهر بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدى عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولى اهتمامًا كبيراً بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومى وغذائى للمواطنين.

 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات فى المهد قبل أن تصبح كتلاً  خرسانية يصعب التعامل معها مؤكداً على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

 

ومن جانبه، أكد المهندس على محمد لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، استمرار التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وقوات الأمن بالشرقية لشن حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الفترة من 15 مارس  2020 حتى الثالث من سبتمبر الجارى شهدت تنفيذ حملات واسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة أسفرت عن إزالة 733 حالة تعدى على 114 ألفا و464 متراً  أراضى زراعية بما يعادل ( 27 فدانا و5 قراريط و14 سهما)، مؤكداً إستمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة .

 

 

 


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