اليوم السابع
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إحالة عاطل ضبط بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها فى حلوان للجنايات

السبت، 05 سبتمبر 2020 09:00 ص
إحالة عاطل ضبط بحوزته كمية من الهيروين قبل ترويجها فى حلوان للجنايات هيروين - صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لمحاكته بتهمة حيازة كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى منطقة حلوان، حيث نجحت حملة أمنية من رجال مباحث بالقاهرة، فى القبض على عاطل له معلومات مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه بحلوان، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 450 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

 

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

 


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حملة امنية

امن القاهرة

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