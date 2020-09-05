أخبار الاقتصاد اليوم.. صرف 253 مليون جنيه مستحقات 12 شركة مصدرة غدا

كتب عبد الحليم سالم

شهدت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 5-9-2020، العديد من التصريحات الهامة حول صرف مستحقات المصدرين غدا وغيرها من الاخبار

وزارة التجارة والصناعة تصرف غدا 253 مليون جنيه مستحقات 12 شركة مصدرة



أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،انه سيتم اعتباراً من غداً الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الالكترونية لشركات المرحلة الأولى فى إطار مبادرة "الاستثمار" والتى يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى فى ديسمبر الماضى باجمالى 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن هذه الشركات تعهدت بضخ استثمارات سواء فى مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالى 2 مليار جنيه.

كما وجهت الوزيرة مسئولى صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات فى ابريل الماضى باجمالى 804 ملايين جنيه، لافتةً إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليارات و153 مليون جنيه فى عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة

استيراد 145 ألف طن سمك و87 ألف طن لحم بالنصف الأول من 2020



كشفت رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمدة، أن حجم استيراد اللحوم خلال النصف الأول من 2020 سجل 87248 طنا والكبدة والكلاوى والقلوب 56158 طنا والدواجن 15940 طنا والأسماك 145942 طنا.

وكشف تقرير صادر عن الرابطة، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أن إجمالى ما تم استيراده من اللحوم خلال شهر يونيو 2020 سجل 16976 طنا، والكبدة والكلاوى والقلوب 9035 طنا والدواجن 512 طنا والأسماك 6415 طنا.

وفى وقت سابق، قال منتجو الدواجن، أنه صدرت موافقة فى 9 أغسطس 2020 على استيراد ألفى طن مجزءات الفراخ "أوراك"، بالمخالفة لما يتطلبه السوق، فى ظل ارتفاع كبير فى الإنتاج المحلى، الأمر الذى يضر بصناعة الدواجن فى مصر، وكذلك فى سابقة هى الأولى.

التخطيط: إجمالى الاستثمارات المُستهدفة لقطاع الكهرباء 45.3 مليار جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 20/2021.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع الكهرباء يُعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد القومي، ويُعد أداؤه مقياسًا لـمدى التقدّم الاقتصادي للدولة، حيث تعتبر الطاقة الكهربائية الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة، وتقوم عليها كافة الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية.

وأضافت السعيد أنه إدراكاً لأهمية توفير الطاقة الكهربائية لكافة مُستخدميها، فقد قام قطاع الكهرباء بإعداد استراتيجية متكاملة حتى عام 2027 ارتكزت على عِدّة محاور أهمّها تحقيق الاستخدام الأمثل لـمصادر الطاقة الـمتاحة، وتنويع هذه الـمصادر مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة الـمتجدّدة، والـمساهمة في حماية البيئة من التلوث. وتوسيع دائرة الربط الكهربائي على كافة الـمحاور بما يحقّق التنمية الـمُستدامة، ويشجع التصنيع الـمحلي للـمعدات والـمُستلزمات الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على الـمشاركة في مشروعات الكهرباء، وبخاصة مشروعات الطاقة الـمتجدّدة، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الحصول على الطاقة.

94 مليون برميل زيت حصيلة استقبال وتداول ميناء الحمرا البترولى خلال عام

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطور نتائج أعمال قطاع البترول فى منطقة ميناء الحمراء البترولى عاماً بعد الآخر يتحقق مدفوعاً برغبة قوية فى الاستفادة من إمكانيات الميناء المتميزة، وأن الجولة التفقدية لرئيس الوزراء بالميناء مؤخراً وافتتاحه مشروع تطوير تسهيلات الشحن البحرى أوضحت بقوة أن خطط قطاع البترول تحظى بمتابعة ودعم قوى من الحكومة والقيادة السياسية، وهو ما يعطى دفعة قوية لمزيد من العمل والإنجاز، جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى بترول الصحراء الغربية (ويبكو) وبدر-1 عن العام المالى 2019 / 2020 بالفيديو كونفرانس.

المالية توقع 35 اتفاقًا جديدًا لتسوية مستحقات المصدرين المتأخرة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، فقد تم توقيع 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ ٢ مليار جنيه، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وبذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن ١٥٣ شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ ١٢ مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.