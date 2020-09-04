5 علامات تدل على فقدان الوزن بطريقة غير صحية

كتبت هند عادل

إنقاص الوزن عامل مهم في عيش حياة صحية خالية من الأمراض، ومع ذلك، يقع العديد من الأشخاص في فخ فقدان الوزن بشكل غير صحي، مما قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة ، فيما يلي 5 علامات يجب الانتباه إليها وقد تظهر أن الشخص يفقد الوزن بطريقة غير صحية، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news هناك 5 علامات تدل على أن الشخص يفقد الوزن بطريقة غير صحية وهى:

الشعور بالتعب الدائم: كثيرًا ما نسمع أن سر فقدان الوزن هو قطع الكربوهيدرات عن نظامنا الغذائي، ومع ذلك ، فإننا غالبًا لا ندرك أن الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة لجسمنا ، وهناك الكربوهيدرات الجيدة والسيئة يمكن أن تؤدي الكربوهيدرات المستهلكة على شكل سكر وأطعمة مصنعة إلى زيادة الوزن ، وفي حين أن هناك حاجة لخلق توازن في السعرات الحرارية أو عجز للحفاظ على الوزن أو إنقاصه ، فإن عدم تناول أي كربوهيدرات على الإطلاق يمكن أن يجعلك تشعر بالإرهاق والتعب.

الشعور الشديد بالجوع: تتمثل فكرة اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن في تناول أجزاء صغيرة من الوجبات على مدار اليوم وتناول طعام صحي ومغذي إذا كنت تشعر بالجوع أو الجوع باستمرار ، فأنت على الأرجح تقيد تناول الطعام بطريقة خاطئة ، من أجل إنقاص الوزن.

الإصابة بمرض: يشعر الكثير من الناس بالنشوة عندما يبدأون في فقدان الوزن دون إجراء أي تغييرات على نظامهم الغذائي أو دمج أي تغييرات كبيرة في نمط الحياة في روتينهم ، ولكن إذا كنت تفقد الوزن عن غير قصد ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مرض أساسي ويجب استشارة الطبيب فورا.

نقص في المغذيات الأساسية بالجسم: إذا أظهرت فحوصاتك المنتظمة أنك تعاني من العديد من النواقص الغذائية ، وأنك كنت تتبع نظامًا غذائيًا لفقدان الوزن مؤخرًا ، فقد يكون ذلك علامة على فقدان الوزن بشكل غير صحي يوصى باتباع نظام غذائي متوازن ومغذٍ لفقدان الوزن ليس فقط لأنه يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات ، ولكن أيضًا لأن هذه العناصر الغذائية يحتاجها جسمك للوظائف الأساسية، قد يعطيك جسمك علامات إذا كنت لا تتعامل معه بشكل صحيح مشاكل الجهاز الهضمي ، والشعور بالخمول ، والشعور بالضعف ، والجلد الباهت ، والشعر الخشن والجاف ،

آلام الجسم بسبب التمرينات الزائدة : التدريبات مهمة للمساعدة في إنقاص الوزن والبقاء بصحة جيدة، ولكن في محاولة لإنقاص الوزن بسرعة ، غالبًا ما يمارس الأشخاص تمارين قوية في وقت واحد ، مما قد يؤدي إلى إصابات وآلام في الجسم وآلام في العضلات، من المستحسن أن تبدأ بتمارين منخفضة الشدة مثل المشي السريع والركض وما إلى ذلك ، ثم البدء في تمارين أكثر شدة للحفاظ على لياقتك وبناء العضلات.