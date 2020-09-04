وكالة الطاقة تؤكد تفتيشها موقعا إيرانيا نوويا مشتبها به الأسبوع الماضي

كتب رامى محيى الدين

قالت الطاقة الدولية إنها فتشت الأسبوع الماضي موقعا إيرانيا نوويا مشتبها به، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، قال للصحفيين لدى عودته من طهران الأربعاء إن المواعيد التي وافقت عليها إيران للسماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقعين سريين سابقين "قريبة للغاية".

وكان أصدر جروسي بيانا مشتركا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في وقت سابق اليوم جاء فيه أن الجانبين توصلا إلى اتفاق لإنهاء أزمة مستمرة منذ شهور بشأن زيارة الموقعين وأنه تم الاتفاق على مواعيد لعمليات التفتيش، وأحجم جروسي عن الإفصاح عن تلك المواعيد.