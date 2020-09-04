اليوم السابع
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وزير الرياضة يؤكد وضع الشباب فى مقدمة أولويات القيادة السياسية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:46 م
وزير الرياضة يؤكد وضع الشباب فى مقدمة أولويات القيادة السياسية وزير الرياضة ومحافظ الشرقية
الشرقية-إيمان مهنى

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دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، والتكاتف والتوحد خلف القيادة السياسية وقواتنا المسلحة وشرطتنا المدنية ومساندتها فى الحرب ضد الإرهاب الأسود للقضاء عليه واستئصاله من جذوره للمضي قدماً نحو الاستمرار في تنفيذ وإقامة المشروعات التنموية العملاقة وجني ثمارها لتستعيد مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالشباب، حيث قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية لتمكين الشباب في الانخراط في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتج عنها تولي الشباب لمناصب نواب ومحافظين ووزراء، بعد أن تم تنمية قدراتهم ورفع مستوى مهاراتهم.

ودعا الوزير الشباب لإقامة مشروعات خاصة بهم، والاستفادة من القروض التي يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح للشباب بقصر ثقافة الزقازيق، في حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونائبه الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام و وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه دائم اللقاء بالشباب لتبادل الرؤى والأفكار معهم وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تعاني منها المحافظة وإتاحة الفرصة لهم لتقديم الحلول والمساعدة في اتخاذ القرار، مؤكدا أن شباب الشرقية شباب واعي ومستنير يتسم بالوطنية والإخلاص في العمل .

وعلى هامش الاحتفالية قام وزير الشباب ومحافظ الشرقية بتكريم الشاب عادل أيمن الناجي بمنحه شهادة تقدير لمشاركته في مبادرة الدراجات على مستوى الجمهورية والسفر والترحال بين المحافظات من الزقازيق إلى أسوان .

وقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة درع المديرة لكل من وزير الشباب ومحافظ الشرقية تقديراً لدورهما الداعم لقطاع الشباب والرياضة داخل محافظة الشرقية.

كما قام المحافظ بتقديم درع المحافظة لوزير الشباب والرياضة تقديراً لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالقطاع.


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