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هارب من 300 سنة سجن.. نهاية "تكية" أخطر مجرم فى سوهاج (فيديو)

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 09:37 م
هارب من 300 سنة سجن.. نهاية "تكية" أخطر مجرم فى سوهاج (فيديو) هارب من 300 سنة سجن

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لقى أخطر مجرم فى سوهاج، والذى أطلق على نفسه لقب "خط الصعيد"، مصرعه اليوم الجمعة، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بسوهاج، حيث تبين من التحريات أنه هارب من أحكام بلغت جملتها ما يقرب من 300 سنة سجن.
 
 
بدأت الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للأجهزة الأمنية مفادها بمرور الشقى الخطر يحيى كامل عبد النعيم تكية وشهرته "يحيى تكية" (52 سنة - عاطل)، والمسجل تحت رقم 30 فئة أ "تجارة أسلحة" مقيم بقرية القرامطة غرب، على الطريق طريق فرعى بناحية مركز جزيرة شندوبل.
 
وعقب التنسيق مع الأمن العام، تم الدفع بمجموعات قتالية وعمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالمنطقة المشار إليها وحال مشاهدة المتهم المتحرى عنه للقوات قام بمبادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية ما دفع القوات لمبادلته إطلاق النار حتى لقى مصرعه.
 
 
 
 

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