نيابة باب الشعرية تطلب تقرير المعمل عن " فودو " ضبط بحوزة عاطل

كتب سليم على

طالبت نيابة باب الشعرية الجزئية التحفظ على كمية من مخدر الفودو "وزنت 1.040 كيلو جرام، ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها تمهيدا لإعدامها ، كما كلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول المتهم ونشاطه وإعداد تقرير بذلك.

كانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة شنت عدة حملات لمواجهة مروجي المواد المخدرة فى العاصمة ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية في ضبط جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وشملت نتائج الحملات ضبط (كمية من مخدر الفودو "وزنت 1.040 كيلو جرام" - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات مسجلة") حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.