نقيب الصحفيين يصدر بيانا حول حالة الزميل مدحت الإمام

كتب محمد السيد

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن الزميل مدحت الأمام، قد أصيب قرابة الساعة الخامسة من عصر أمس الخميس بوعكة صحية مفاجئة نقل على أثرها لأقرب طوارئ، رفقة السيدة عبير زوجته والزميل هانى نصر، وإنه فور التواصل مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، تم الاتصال مع مدير المستشفى، وأرسل التحويل وتم عمل الإسعافات اللازمة.

وأضاف رشوان فى بيان له أنه خلال ذلك وبناء تقرير طبى من المستشفى، أرسل إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء، الذين تعاملوا بكل جديه وسرعة تم توفير سرير عناية مركزة بمستشفى المطرية الذى تم نقل الزميل له على الفور، تحت رعاية أساتذة جراحة المخ والأعصاب، على أن يتم تجهيز الزميل للجراحة.

وتابع: "ولما كان هناك عقبة، تتمثل فى استخراج خطاب علاج على نفقة الدولة لتوفير مستلزمات العملية، تم الاتصال بالدكتور حيدر سلطان المسؤول بإدارة المجالس الطبية المتخصصة المعنية بقرارات العلاج على نفقة الدولة، الذى أفاد بأن انعقاد اللجنة الثلاثية يتم يومى الاثنين والخميس، وأنه بالإمكان إجراء الجراحة اللازمة دون انتظار الخطاب فى حالات الضرورة الطبية، وبناء عليه تم التواصل مع الدكتور باسل الدرندلى مدير مستشفى المطرية، الذى أفاد مشكورًا أنه يتابع الحالة بنفسه، مع أطباء متخصصين فى جراحة المخ والأعصاب وسيجرى عمل اللازم".

ولفت إلى أنه تشاور النقيب ضياء رشوان مع رئيس لجنة الرعاية الصحية أيمن عبدالمجيد، عرض النقيب تحمل النقابة نفقة شراء المستلزمات اللازمة لتذليل أى عقبات وتسريع إجراء العملية إذا كان هذا ضروريا. ولما لم يكن بالامكان تحديد قيمتها، قام النقيب ضياء رشوان، الذى كان على تواصل دائم، بالاتصال بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التى ذللت على الفور العقبات وأفادت النقيب بأن الجراحة ستتم مساء اليوم فى تمام التاسعة مساءً، على أن تستكمل الإجراءات الإدارية فى وقتًا لاحق، وهو ما وصل لعبير حرم الزميل فى اتصال لاحق من غرفة عمليات مجلس الوزراء، كمًا أبلغت الزميل رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية تليفونيا.

وتوجه نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وأيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وأعضاء مجلس النقابة كافة بخالص الشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وفريق العمل بالوزارة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء، لجهودهم المُخلصة فى دعم الصحفيين وأسرهم، والشكر موصول للدكتور باسل الدرندلى مدير مستشفى المطرية وفريق العمل الطبي.