نشوب حريق فى منزلين بمنطقة القيسارية بجرجا جنوب بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج منذ قليل برئاسة العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمنزلين بمنطقة القيسرية دائرة قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة وجار محاصرة النيران ومنع انتشارها نظرا لأن المنطقة مكتظة بالمحلات التجارية والسكان.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمنزلين بدائرة قسم شرطة جرجا وخروج ألسنة اللهب وجار الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب والمقدم مصطفى فرغل مفتش مباحث القسم بنشوب حريق بمنزلين بمنطقة القيسارية دائرة القسم وتم تحريك 3 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشار الحريق خاصة بعد تصاعد السنة اللهب من المنزلين.

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا لتحريك معداتها وفصل كافة المرافق الخاصة بالمنزلين من كهرباء ومياه جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على الواقعة وسنوافيكم بالتفاصيل.