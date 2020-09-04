"نافيد" وأخواته.. قصة مصارع إيرانى طالب ترامب بإنقاذه من حكم إعدام

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، النظام الإيرانى فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى، داعياً لوقف تنفيذ حكم إعدام صدر بحق بطل المصارعة نافيد أفكارى بسبب مشاركته فى احتجاجات مناهضة للحكومة قبل عامين.

وشارك ترامب فى تغريدته رابط لتقرير نشرته شبكة فوكس نيوز عن "أفكارى" وأشقائه المدانين بأحكام مماثلة، وعلق ترامب قائلاً: "إلى زعماء إيران.. سأقدر بشدة موقفكم إذا إنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".

وحكمت محكمة إيرانية في شيراز على المصارع بالإعدام والسجن والجلد بينما ‏حكم على اثنين من أشقائه بالسجن لمدة 81 عامًا والجلد بسبب احتجاجات عام ‏‏2018.‏

قبض على الرجال الثلاثة لمشاركتهم في احتجاجات عمّت البلاد في أغسطس ‏‏2018، وحكم على نافيد أفكاري البالغ 27 عاما بالإعدام، وست سنوات وستة ‏أشهر في السجن، و74 جلدة بتهمة قتل عنصر أمن.‏

وحكم على شقيقه وحيد البالغ من العمر 35 عامًا بالسجن 54 عامًا وستة أشهر ‏و74 جلدة ، بتهمة التواطؤ في القتل ، بينما حكم على شقيقه الثالث حبيب البالغ ‏من العمر 29 عامًا بالسجن 27 عامًا وثلاثة أشهر. 74 جلدة.‏

وأيدت المحكمة العليا الأحكام ورُفض طلبهم الاستئناف.‏

وقال مصدر مقرب من الأخوين أفكاري، بحسب فوكس نيوز إن نافيد بطل المصارعة الذي ليس له ‏سجل إجرامي، وشقيقيه شاركوا في احتجاجات 2018، لذلك اعتبر القضاء ‏مشاركة الأشقاء الثلاثة تنظيمًا لمجموعة، وأضاف المصدر "هذا بينما لم ينفذوا ‏أي إجراءات من شأنها أن تكون علامة على إنشاء جماعة".‏

وقال المصدر، إن المحكمة وجهت لهم قائمة طويلة من التهم، لكن معظمهم ‏كانت أسسهم ضعيفة.‏

كما تم الاستماع إلى نفس القضية من قبل محكمة عامة بناء على شكوى من أسرة ‏وكيل الأمن حيث صدر حكم آخر بالإعدام، حيث أضيفت تهم أخرى مثل ‏الإخلال بالنظام العام.‏

وأضاف المصدر أن "نافيد ووحيد أفكاري تعرضا للتعذيب الوحشي على أيدي ‏شرطة استخبارات شيراز للإدلاء باعترافات قسرية".‏

وفي الجزء الثاني من القضية التي نظرت فيها محكمة جنايات محافظة فارس في 7 ‏أغسطس 2019، أضيفت 20 تهمة أخرى إلى القضية، ومن ضمنها الأذى ‏المتعمد بسكين، الشروع في القتل العمد، المشاركة في التجمعات غير المشروعة، ‏تشجيع الناس على القتال وقتل بعضهم البعض بقصد الإخلال بالأمن القومي، ‏التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي، محاربة الله والفساد في الأرض بتشكيل ‏جماعة ضد الدولة وغيرها الكثير.‏

ونشرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (‏HRANA‏) صورة لرسالة من نافيد أفكاري ‏قال فيها إن السلطات الإيرانية عذبته لإجباره على الاعتراف بالتهم المصطنعة ‏الموجهة إليه، وقال إن رأسه كان مغطى بكيس بلاستيكي.‏

وفاز نافيد أفكاري بالعديد من ميداليات المصارعة في البطولات الإيراني.