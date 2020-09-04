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مياه الوادى الجديد: استكمال مقابلات المرشحين لوظائف الشركة من مركز الداخلة

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:48 م
مياه الوادى الجديد: استكمال مقابلات المرشحين لوظائف الشركة من مركز الداخلة جانب من المقابلات
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد اليوم الجمعة عن استكمال إجراء المقابلات الشخصية والتقييم للمتقدمين لوظائف (مهندس- كميائي – أخصائى سلامة وصحة مهنية – محاسب - كاتب – فنى_ مراقب أمن  - حرفى - عامل) بالمسابقة رقم (4) لسنة 2018 م والمسابقة رقم (5) لنفس العام لوظيفة محصل قارئ بالعمولة والتى سبق الاعلان عن موعدها بالصفحة الرسمية  والموقع الرسمى  للشركة .

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف المسابقة (4، 5)  والخاصة بالوادى الجديد تجرى بنفس التقنية التي تمت بمركزى الداخلة وبلاط  On Line   طبقا للإجراءات الاحترازية التى اقرها قرار مجلس الوزراء حرصا على عدم انتشار فيروس كرونا المستجد تحت إشراف لجان متخصصة من الشركة القابضة ورؤساء بعض الشركات التابعة.

وأضاف اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة أن اليوم الجمعة الموافق 4سبتمبر 2020، تجرى الشركة المقابلة الشخصية لوظائف (مراقب أمن، ومحصل قارئ بالعمولة ، سائق، حرفي ،كيميائي)  بمركز الداخله طبقا للكشوف المعلنة  وفى المواعيد المحددة، وغدا  السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م سيتم اجراء المقابلة الشخصية  باقى الوظائف للمرشحين من مركز بلاط بقاعة دكتور سيد سيف بموط.

 

 


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وظائف شركه المياه بالوادي الجديد

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