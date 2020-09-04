اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 44 رحلة دولية وداخلية واستثنائية لعواصم ومدن العالم

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:05 م
مصر للطيران تسير غدا 44 رحلة دولية وداخلية واستثنائية لعواصم ومدن العالم مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 44 رحلة دولية، غدا السبت، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الاستثنائية، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.
 
وقالت مصر للطيران في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الرحلات الجوية ستكون  بمعدل رحلة واحدة إلى كل امستردام، أثينا، بروكسل، باريس، كوبنهاجن، روما، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميونيخ، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، الشارقة، الخرطوم، بيروت، تونس، جوبا، نيويورك، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من بغداد، أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى جدة، و9 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و3 رحلات جوية إلى الغردقة،  ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالاضافة إلى4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4800 راكب.
 
واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الماضي، بعد تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت نسبة تشغيل الرحلات الجوية من المطارات المصرية إلى 30% ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
 
ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي  توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وان تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنة وخاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.
 
 

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