مديرية الشباب بالشرقية تعلن عن مسابقة تكنولوجية للطلائع عن المحافظة ومعالمها السياحية

الشرقية-إيمان مهنى

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب بالشرقية، عن قيام الإدارة العامة للطلائع بالمديرية تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية و بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بتنظيم المسابقة التكنولوجية للطلائع (تصميم عرض تقديمي) باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint يتضمن معلومات عن المحافظة وأهم المعالم السياحية بها أو أحد الشخصيات البارزة والمؤثرة من محافظة الشرقية وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتي 30سبتمبر الجاري حرصا منها علي خلق روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب واستخدام التقنية الحديثة في تصميم عرض تقديمي وابراز مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن شروط المسابقة كالآتي : الاشتراك للطلائع ضمن المرحلة العمرية من 12-18 سنه، مراعاه التوقيت في تقديم الشرائح، اضافة تاثيرات حركية بين الشرائح، مراعاه اختيار الالوان المناسبة للحدث، ان تتماشي الخلفية الموسيقية مع الحدث، توضح البيانات الاتية مع التصميم ( الاسم رباعي – اسم مركز الشباب – رقم التليفون – صورة شهادة الميلاد) ، تسلم الاعمال علي CD الي ادرة الطلائع بالمديرية في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري ولن تقبل اي اعمال بعد هذا التاريخ، تستبعد الاعمال الممثالة والمكررة من العام السابق وغير المستوفاة للبيانات والشروط.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم اعلان أسماء الفائزين من خلال البث المباشر علي صفحة مديرية الشباب والرياضة ومكتب الربط الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة وتقديم جوائز مالية وشهادات تقدير لهم.