اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يتابع نتائج القوافل الطبية بقرى مركز الواسطى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:06 م
محافظ بنى سويف يتابع نتائج القوافل الطبية بقرى مركز الواسطى جانب من القوافل الطبية
بنى سويف فريق المحافظات

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف الموقف التنفيذى لبرنامج القوافل الطبية والعلاجية الذى تنفذه وزارة الصحة، مشيرا الى أهمية هذه القوافل، والتى تأتى فى اطار خطة الدولة لتوفير الخدمة الصحية بالشكل المناسب فى القرى والمناطق النائية ، وفى اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التى أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وأكد محافظ بنى سويف أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بتوفير كافة التيسيرات المطلوبة بالتنسيق مع مديرية الصحة ، والتواصل والتواجد الدائم مع القائمين على تنفيذ القوافل الطبية ،مع ضرورة التعاون مع الصحة لتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات عدوى فيروس كورونا.

 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومى عن المنظومة و الخدمة الصحية بالمحافظة والذى يعرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، حيث تضمن التقرير أنه ضمن مبــادرة "حيـــاة كريمــــة"، قام فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بقيادة د هايــدى محمد عبدالوهــاب منســق القوافل الطبيــة العـلاجيـة و كـلا من دمحمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبى و أطه كمال حجاج المسئول المالى والإدارى و أعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل و أأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بتنفيذ قافلة طبية بقرية صفط الشرقية مركز الواسطى يومى الأربعاء والخميس 2/9/2020 ، 3/9/2020 مكونة من 6 عيادات فى تخصصات (الباطنة و الأطفال والعظام و النساء و الرمد والأسنان) وضمن اجراءات وقائية.

وتم الكشف على 808 مريض - معمل دم 25 - معمل طفيليات 15 - حالات الأشعة 2 - عدد 1 نفقة دولة - موجات فوق صوتية 40 كما تم تحويل عدد 4 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج ، شملت القافلة تثقيف صحى 140 وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدى الفيروسى - فيروس كورونا المستجد - السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) - أورام الصدر - تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل - التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 65 مواطنا.

 

 


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