محافظ الوادى الجديد يزور مشروع مزرعة إنتاج التين الشوكى

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

زار اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم الجمعة، إحدى مشروعات الإستثمار الزراعى المقام على مساحة 60 فدان بمركز بلاط لإنتاج التين الشوكى وهو المشروع الأول من نوعه بالمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والمهندس عبد الحكم جبالى رئيس المركز .

أشاد المحافظ ، بمعدلات التنفيذ والتى وصلت لـ 65 % من زراعة المساحة المستهدفة، بإستخدام نظم الرى الحديث والطاقه الشمسية، بالإضافة إلى إدخال محاصيل ذات عائد إقتصادى مرتفع واستخدام أقل للمياه، كما يستهدف المشروع فى مراحله المتقدمة إنتاج زيت التين الشوكى والذى يعد من أعلى الزيوت الطبيعية سعراَ.