غرق طفل وإنقاذ 3 آخرين بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

لقى طفل مصرعه غرقًا، اليوم الجمعة، وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذ 3 آخرين من الغرق، فى شاطئ الأمل بمصيف بلطيم فى كفر الشيخ، برغم التشديدات بعدم السماح بدخول المصيف.

ونقلت سيارات الإسعاف الأطفال الـ3 إلى مستشفى برج البرلس المركزى، لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع جثة الطفل بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن الطفل المتوفى "بديع.ي.س.ب"، 11 سنة، وتم إنقاذ شقيقته "منة"، 12 سنة، وحالتها مستقرة، "سماح.م.ع"، 39 سنة ويقيمون في طنطا بمحافظة الغربية، والرابع "حسام.أ.أ"، 17 سنة ، تحرر محضر بالواقعة ، وجاري العرض على النيابة العامة.