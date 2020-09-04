عضو بمجلس "الصحفيين" يرد على المشككين فى تقصير النقابة بحق عضوة مريضة

كتب محمد السيد

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إنه ساء بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، ادعاء، اثنين من الزملاء، أن تقصيرًا وقع من مجلس النقابة، بحق زميلة مريضة، فاقترحوا أن أرد ببيان تفصيلى.

وأضاف عبد المجيد: "الرد على ما تم، يُفشي أسرار حالة مرضية لزميلة، وهو جريمة أخلاقية، أربأ أن تُرتكب بحق أي مريض، فقد تم تقديم الخدمة التي تفوق تخيل البعض دون تقصير، ودون تفاصيل، ولن أسمح بأن يتحول الفيس لآلة، لانتهاك خصوصية المرضى، ولا ينبغي الانسياق خلف شهوة مواقع التواصل الاجتماعي، مهما كانت الأهداف".

و أضاف أيمن عبد المجيد فى بيان له، أنها فرصة لتكرار ما ذكره للشباب الجميل من الصحفيين، الذين تواجدوا بالمستشفى، مشيرا إلى أن الكتابة على الفيس عن تفاصيل الحالات الإنسانية المرضية، خطر، وأنه سيأتي يوم قريب يتعافى فيه المريض،- إن شاء الله- وقد يجرحه وتؤلمه كلمة كُتبت بحسن نية، أضعاف ما ألمه المرض.

ودعا أيمن عبد المجيد اللذين قد يكون التبس عليهما الأمر، فواجهتهما قوة دفع، المحبة للزميلة، أو شائعة مضللة، ومن يرغب معهما للحضور للنقابة، بوصفهما عضوين بالجمعية العمومية، للاستفسار عما تم من إجراءات، ليعلما أن ما تم يفوق تخيلهما، حقيقةً لا مجازًا، مع كامل محبتي لهما، السابقة واللاحقة، وقد تكون فرصة ليطرحا ما يمكنهما الدعم به في الحالات الحرجة بالجهد والوقت.

ووجه أيمن عبد المجيد الشكر لكل من شارك في المساعدة، في المقدمة النقيب ضياء رشوان، ومن تواجد من الصحفيين، حتى الثانية فجرًا بالمستشفى، ومن تواجد من قبل، ومجلس النقابة الذي وافق خلال جلسة الثلاثاء، على الفور، على كل إجراء استثنائي، يتطلب الموافقة لتمام الدعم، ولمن سأل ومن تابع ومن اتصل للاطمئنان، لم يقصر أحد، روح إيجابية رائعة، أتمنى ألا تنحرف بها مواقع التواصل إلى نقيض أهدافها السامية.

ولفت إلى خطورة القلم، الذي أقسم به الله عز وجل، و"الكيبورد”، وليد القلم، متابعا :"فعلينا مراعاة، ونحن نخط الكلمة في صحفنا الورقية والإلكترونية، أو على صفحاتنا بمواقع التواصل، أن لها وقعًا يفوق التخيل، فالكلمة، إما أن تكون كشجرة طيبة، تغرس في الفضاء الإعلامي والإلكتروني، يمتد أثرها وفروعها للسماء، تؤتي أكلها الطيب من ثمار تنمية الوعي والأمل والمحبة،وإما أن نغرس بها شجرة خبيثة، تجتث من فوق الأرض ما لها من قرار، لكن قبل اجتثاثها قد يفوح منها الفتن، وروح اليأس والإحباط، وقد تجرح وتؤلم مريضًا عندما يتعافى، أضعاف آلام المرض ومشارط وإبر الأطباء. قد تصيب الكلمة الخبيثة بعضنا بما لا علاج له، فلنحذرها، ونراعي الله في أمانة الكلمة، ووطننا وشعبنا وأهلنا".