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ضبط 16 قرص مخدر بمطروح بقيمة مليون جنيه

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 11:06 ص
ضبط 16 قرص مخدر بمطروح بقيمة مليون جنيه المتهم
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مكافحة المخدرات في ضبط 16 ألف قرص مخدر بمطروح تقدر قيمتهم المالية بأكثر من مليون جنيه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط "16000 قرص مخدر - مبلغ مالى - هاتف محمول" بحوزة "عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح" أثناء استقلاله سيارة ملاكى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ "مليون و 280 ألف جنيه" ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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