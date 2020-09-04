اليوم السابع
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الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:36 م
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ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف كمامة.. صور

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 03:37 م
ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على 30 ألف كمامة.. صور ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص
بورسعيد – السيد فلاح

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تمكنت مديرية التموين بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ومجدي الخضر، وكيل المديرية من ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص والتحفظ علي 30 ألف كمامة بمنطقة التصنيع بحي الضواحي، وتم تحرير المحضر رقم 4838 جنح الضواحي بالواقعة.

 

يأتى ذلك في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشن الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتطبيق القانون على الجميع لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.

 

وشدد محافظ بورسعيد علي استمرار تكثيف حملات الرقابة ضد من يقوم بانتاج الكمامات مواد التطهير والتعقيم  بدون اتباع الاجراءت القانونية والصحية واتباع المواصفات الفنية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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