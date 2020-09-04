اليوم السابع
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ضبط كميات من مستلزمات تنقية مياه الشرب مجهولة المصدر بالإسكندرية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 12:23 م
ضبط كميات من مستلزمات تنقية مياه الشرب مجهولة المصدر بالإسكندرية حملات تموينية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تموينية مكبرة، بناء على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على مستلزمات تنقية مياه الشرب والتى تستخدم من قبل قطاع عريض من المواطنين وحفاظا على صحة الأسر المصرية من أى أضرار نتيجة استخدام فلاتر غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.
 
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها إلى أن إدارة التجارة الداخلية بقيادة محمد فتح الله مدير عام التجارة الداخلية وفريق العمل التابع له بحملات على محلات بيع فلاتر المياه ومستلزماتها والتى أسفرت عن ضبط محل لبيع فلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وتم مصادرة وتحريز عدد 175 شمعة فلتر مياه، وعدد 19 اتوماتيك موتور مياه، عدد 40 فلتر حنفية.
 
كما تم ضبط محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر و تم مصادرة و تحريز عدد 30 شمعة فلتر مياه بيضاء ،عدد 16 شمعة فلتر مياه سلك، ضبط محل لبيع الفلاتر المياه لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وتم مصادرة و تحريز عدد 80 شمعة فلتر،عدد 127 شمعة فلتر مياه بيضاء ،عدد 18 شمعة فلتر سلك، وتم اتخاذ اللازم قانونيا تجاه تلك المخالفات وجارى العرض على وكيل النائب العام.

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