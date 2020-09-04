ضبط قراصنة لاستيلائهم على بيانات بطاقات دفع الالكتروني للمواطنين

كتب محمود عبد الراضى

واصلت العيون الساهرة جهودها فى مكافحة الجريمة الإلكترونية والنصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات الشحن بقيام "طالبينّ – مقيمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة" بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال إستخدام برامج القرصنة وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء، وإستخدامها فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنهــا للبــلاد، وقيام أحدهما بإستلامها من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها، حيث تبين أن قيمة العمليات الشرائية ومصاريف الشحن والجمارك تجاوزت "مائة وأربعون ألف جنيه".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جهاز "لاب توب" – 3 هواتف محمولة - جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي".

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين إحتوائها على العديد من الملفات التى تشمل البرامج التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق والتخفى وتغير الأرقام التعريفية على شبكة الإنترنت والعديد من الرسائل الخادعة ومحادثات ورسائل متبادلة مع آخرين تؤكد نشاطه الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.