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"س وج".. كل ما تريد معرفته عن قرار عودة الفرنسيين لتشغيل الخط الثالث للمترو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 02:00 م
"س وج".. كل ما تريد معرفته عن قرار عودة الفرنسيين لتشغيل الخط الثالث للمترو مترو الأنفاق
كتب رضا حبيشى

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وقعت الهيئة القومية للأنفاق تعاقد مع شركةRATP DEV الفرنسية اإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور)، ويقدم اليوم السابع في شكل سؤال وإجابة كل ما تريد معرفته عن هذا القرار أو التعاقد خلال التقرير التالى:
 
 
لماذا قرار التعاقد مع شركة فرنسية لإدارة الخط الثالث؟
 
من أجل خلق منافسة بين الشركات في تحسين الخدمة وزيادة إيرادات كل خط من خطوط المترو.
 
لماذا تم اختيار شركة RATP DEVالفرنسية تحديدا؟
 
كونها لها خبرة كبيرة في إدارة خطوط المترو حول العالم حيث أنها تدير خطوط المترو في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا وسويسرا والجزائر، والمغرب وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والصين والفلبين.
 
ما مدة التعاقد وكم تبلغ قيمته؟
 
عقد الإدارة يمتد لمدة 15 عام بقيمة تصل إلى 1.14 مليار يورو.
 
هل ستدخل الشركة الفرنسية في تحديد سعر التذكرة؟
 
وزير النقل كامل الوزير أكد أن قرار تحديد سعر تذكرة المترو سيظل من اختصاص الحكومة وحدة وأنها لن تحصل على نسبة من الإيراد أن مبلغ ثابت تم الاتفاق عليه طوال الـ 15 عام.
 
ما دور الشركة الفرنسية في إدارة الخط الثالث؟
 
ستكون مسئولة مسئولية كامل عن الإدارة والتشغيل وصيانة قطاراته وتوفير قطع الغيار اللازمة لها بجانب وضع وتنفيذ خطط من شأنها تزيد إيراداتها لتحويل خسائره إلى أرباح.
 
وضع العاملين الحاليين المصريين القائمين على تشغيل الخط الثالث؟
 
الشركة الفرنسية أكدت أنها ستستعين بـ  90٪؜ على الأقل من العمالة والفنيين والمهندسين من المصريين.
 
متى ستبدأ الشركة الفرنسية في مهامها في إدارة الخط الثالث؟
 
متوقع تبدأ الشركة مهامها خلال فترة من 3 إلى 6 شهور لكن وزير النقل أكد استعداد الجانب المصرى تسليم الخط الثالث للشركة الفرنسية لتبدأ مهامها.
 
 
 
 

المترو

الخط الثالث للمترو

الشركة الفرنسية تدير المترو

فرنسا

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