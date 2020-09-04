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سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 06:34 م
سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو الرئيس السيسى والسيدة المسنة
كتب محمد الجالى

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى ، خلال إحدى الجولات الميداينة لمتابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ، حيث استوقفته سيدة مسنة قائلة " عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولى" ، ورد الرئيس السيسى ، على السيدة المسنة قائلا "عنينا ليكى" .

ووجه الرئيس السيسى ، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة ، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس  السيسى قائلة: "إن شاء لله يراضيك ويباركلك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك ويبارك فيك ويراضيك".

الرئيس السيسي أثناء الجولة

الرئيس السيسي أثناء الجولة


الرئيس السيسي يتحدث مع السيدة
الرئيس السيسي يتحدث مع السيدة


الرئيس السيسي يحاور أحد المسئولين عن مشروعات شرق القاهرة
الرئيس السيسي يحاور أحد المسئولين عن مشروعات شرق القاهرة


الرئيس السيسي يستمع لمطالب إحدى السيدات
الرئيس السيسي يستمع لمطالب إحدى السيدات


الرئيس السيسي يعد السيدة بالاستجابة لمطالبها
الرئيس السيسي يعد السيدة بالاستجابة لمطالبها


الرئيس السيسي يوجه العاملين بمشروعات شرق القاهرة بسرعة الإنجاز
الرئيس السيسي يوجه العاملين بمشروعات شرق القاهرة بسرعة الإنجاز


الرئيس السيسيى خلال حديثه مع السيدة
الرئيس السيسيى خلال حديثه مع السيدة


جانب من حولة الرئيس السيسي بمشروعات شرق القاهرة
جانب من حولة الرئيس السيسي بمشروعات شرق القاهرة


السيسى

سيدة مسنة

الرئيس السيسى

حولة ميداينة

مشروعات قومية

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