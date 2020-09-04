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سيبها علينا.. أهالى قرية إبراهيم حسن بالشرقية يطالبون برصف طريق رئيسى وتوفير مياه الشرب

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 04:00 ص
سيبها علينا.. أهالى قرية إبراهيم حسن بالشرقية يطالبون برصف طريق رئيسى وتوفير مياه الشرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب أهالى قرية إبراهيم حسن، التابعة لوحدة الفرايحة المحلية، بمركز أولاد صقر فى محافظة الشرقية، المسئولين برصف الطريق الذى يربطهم بالعالم المجاور، وحل مشكلة انقطاع مياه الشرب الدائمة، وتوصيل خطوط التليفون الأرضى لتوفير الإنترنت، وتسهيل عملية التعليم عن بعد لطلاب القرى، معربين عن أملهم فى أن يصل صوتهم للمسئولين، وأن تتحول أنظارهم للمنطقة التى تفتقر لخدمات أصبحت من ضروريات الحياة.

 

وقال سراج الدين عبد العظيم، أحد أهالى القرية، إن عدد من القرى التابعة لوحدة الرائحة المحلية "البورى وطلمبات القصبة والخلافة والشيخ متولى وحسن مصطفى وزكى محمود وأباظة وحنورة وعبد النبى والعزايزة وإبراهيم حسين"، وعدد آخر من القرى يعانون من تعطل غرف الكابلات التليفونية، حيث تعانى كل هذه القرى من عدم توافر خدمات الإنترنت الذى يحتاجه طلاب الثانوية العامة وباقى الطلاب بالمراحل المختلفة، فى ظل التعليم عن بعد نظرا لجائحة كورونا.

 

وأضاف على المهدى، من أهالى المنطقة أن الطريق الذى يربطهم بالعالم الخارجى والذى يربط أيضًا القرى البالغ عددهم 22 قرية ويزيد عدد سكانها عن 40 ألف نسمة يعانون جميعا من سوء الطريق، والذى لا يصلح حتى للترجل، وليس حركة السيارات.

وأضاف المهدى، أنه منذ بداية فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار ينقطع الاتصال بين القرى والمناطق الأخرى، ويصبح من المستحيل أن يذهب التلاميذ لمدارسهم، والموظفون لأماكن عملهم، فكل هذه المعاناة يعيشها أهالى تلك القرى منذ فترة طويلة، دون أن يشعر أىى مسئول، رغم تكرار الشكوى، وأضاف: "مؤخرا علمنا أن الطريق تم إدراجه ضمن خطة الرصف، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية حتى الآن، مطالب بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي ومحافظة الشرقية لزيارة المنطقة وتسجيل ملاحظاتهم.  

وقال محمد إبراهيم حسن، عمدة القرية، "فقدنا الأمل بعد أن وصلت شكوانا بجميع الجهات المعنية من الإدارات المحلية بداية من مجلس مدينة أولاد صقر مرورا بمحافظة الشرقية، فنحن فى فصل الشتاء نلتزم منازلنا مع بداية سوء الأحوال الجوية، ولا نتمكن من قضاء حوائجنا، وحتى المرضى نتوقف عن معالجتهم لعدم استطاعتهم الخروج  من منازلهم بسبب سوء الطريق".

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فى تصريحات صحفية، أنه جارى تدبير اعتماد الأموال اللازمة لرصف الطريق بهذه القرية، وإن مشاكل أهل القرى لها أولوية أولى بمديرية الطرق.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


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