رئيس وزراء اليونان يرفض الدخول في أي مفاوضات قبل وقف تهديدات تركيا

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس وزراء اليونان أكد بأنه لن يدخل في أي مفاوضات قبل وقف تركيا تهديداتها.

رحبت اليونان بقرار الحكومة الأمريكية الرفع الجزئي لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية قبرص، وفى بيان رسمى لوزارة الخارجية اليونانية، قالت: هذه خطوة مهمة لتعزيز وتعميق التعاون بين البلدين الصديقين، لكنها أيضًا دليل على الاعتراف بالدور الذي تلعبه جمهورية قبرص كدولة تسهم في الاستقرار والسلام في المنطقة. وأضاف البيان: ستواصل اليونان العمل مع قبرص والولايات المتحدة ودول المنطقة الأوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها رفعت جزئياً ولمدة عام واحد الحظر الذي تفرضه منذ أكثر من ثلاثين عاما على بيع قبرص معدات عسكرية "غير قاتلة".