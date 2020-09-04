رئيس قبرص يندد بعدوانية تركيا في شرق المتوسط: أدت إلى توتر ووضع "متفجر"

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس قبرص أكد بأن عدوانية تركيا أدت إلى توتر ووضع "متفجر" في المتوسط.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن رفع القيود مؤقتا على استيراد وتصدير معدات دفاعية غير فتاكة من وإلي قبرص.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن الجانبين أكدا على أهمية الشراكة الأمنية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مايك بومبيو، مع الرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس .



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظر تصدير أسلحة علي جزيرة قبرص بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.