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رئيس الحكومة العراقية يكلف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 01:00 ص
رئيس الحكومة العراقية يكلف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد مصطفى الكاظمى رئيس الحكومة العراقية
كتب وكالات

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كلف رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تتعلق بالفساد ضمن حملة سيبدأها.

 

وأظهرت وثائق صادرة عن مكتبه، تكليف الفريق الحقوقى أحمد طه هاشم برئاسة اللجنة المختصة بمتابعة قضايا الفساد الكبرى، وتكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.

 

وستتألف اللجنة أيضا من ممثل عن جهاز المخابرات الوطنى على ألا تقل درجته عن مدير عام بصفته عضوا فى اللجنة، وممثل عن جهاز الأمن الوطنى على ألا تقل درجته عن مدير عام، وممثل عن هيئة النزاهة بدرجة مدير عام كحد أدنى.

 

وأعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى قبل أيام تشكيله لجنة تتعلق بمتابعة "قضايا الفساد الكبرى".

 

 


العراق

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جهاز مكافحة الإرهاب

الفساد

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